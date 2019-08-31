طاقم حكام من أذربيجان لإدارة لقاء الزمالك والاتحاد فى كأس مصر

وافقت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور على تعيين طاقم حكام من أذربيجان من أجل إدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى المقرر إقامتها غدا الأحد فى إطار نصف نهائى بطولة كأس مصر.





وتأهل الفارس الأبيض بقيادة الصربي ميتشو غلى نصف نهائى الكأس بعدما تغلب على نظيره فريق مصر المقاصة بهدف دون رد أحرزه عبدالله جمعة.





جاءت أبرز الاتحادات الأوروبية الخمسة التى تقدمت باعتذار عن ترشيح الاطقم التحكيمية لإدارة اللقاء نظرا لانشغالهم بالدوريات المحلية والأوروبية من بينها فرنسا وإيطاليا وهولندا.





ومن المقرر أن تعلن لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية برئاسة جمال الغندور عن هوية الطاقم التحكيمي لإدارة لقاء الزمالك والاتحاد السكندرى فى تمام الساعة الخامسة عصر اليوم السبت.