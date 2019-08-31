آلاف المتظاهرين يحتجون في 32 مدينة بريطانية على تعليق أعمال البرلمان.. فيديو وصور

خرج آلاف المتظاهرين اليوم في مسيرات تجوب شوارع عدد من مدن بريطانيا الرئيسية، احتجاجًا على قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأسبوع الماضي تعليق أعمال البرلمان.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أدت المظاهرات التي خرجت في 32 مدينة على الأقل إلى تعطيل حركة المرور في عدد من المدن الرئيسية، بينها العاصمة لندن وبرمنجهام ومانشستر ونيوكاسل وليفربول وجلاسجو، حيث ردد المتظاهرون هتافات مناهضة لحكومة جونسون.





وشارك زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن في مسيرة بمدينة جلاسجو، وخطب في الحضور معربًا عن فخره بمشاركته معهم، وقال "أنا فخور بالمشاركة معكم لنقول لبوريس جونسون: إنه برلماننا ومن المستحيل أن تخرجنا (من الاتحاد الأوروبي) دون اتفاق، سنوقفك ونعطي للشعب حقوقه في تقرير مستقبله".





ودعا كوربن جميع نواب الأحزاب الممثلة في البرلمان للحضور يوم الثلاثاء المقبل، في أول جلسة للبرلمان بعد انقضاء عطلته الصيفية وقبل سريان قرار تعليق الأعمال، لإحباط خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.





وتجمعت أعداد من المتظاهرين حول منشآت تابعة للحكومة البريطانية، هاتفين "بوريس جونسون عار عليك"، على أنغام الأجراس والصافرات، وحاملين لافتات تندد بأداء الحكومة.



