ايلكر كاليلي يبدأ تصوير الثعبان فى تايلاند

سافر الممثل التركى ايلكر كاليلي ، أول امس الجمعة، الى مدينة الى تايلاند من أجل تصوير المسلسل البريطاني التعبان "The Serpent" ، وهو انتاج مشترك بين BBC و Netflix .



العمل تدور أحداثه فى إطار من الاكشن والدراما عن قاتل متسلسل ، ومن المقرر الا تزيد عدد حلقاته عن 8 حلقات فقط.



ومن المقرر ان يستمر تصوير العمل لمدة 4 اسابيع فقط فى مدينة في بانكوك ، ثم ينتقل بعد ذلك فريق العمل الى التصوير الى أحدى الجزر .

