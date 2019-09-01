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فن

ايلكر كاليلي يبدأ تصوير الثعبان فى تايلاند

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:57 ص
ايلكر كاليلي
ايلكر كاليلي
أحمد البهى
سافر الممثل التركى ايلكر كاليلي ، أول امس الجمعة، الى مدينة الى تايلاند من أجل تصوير المسلسل البريطاني التعبان "The Serpent" ، وهو انتاج مشترك بين BBC و Netflix .

العمل تدور أحداثه فى إطار من الاكشن والدراما عن قاتل متسلسل ، ومن المقرر الا تزيد عدد حلقاته عن 8 حلقات فقط.

ومن المقرر ان يستمر تصوير العمل لمدة 4 اسابيع فقط فى مدينة في بانكوك ، ثم ينتقل بعد ذلك فريق العمل الى التصوير الى أحدى الجزر .

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