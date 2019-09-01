رئيس جامعة المنوفية يبدأ أسبوع شباب الجامعات بجولة تفقدية للمدن الجامعية

بدأ الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اليوم الأول لانطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدى الإعاقة ، بتفقد مدينتى الطالبات والأمل للاطمئنان على الطلاب والمرافقين ، وتوزيع وجبات الافطار قبل التوجه إلى الأنشطة المختلفة والتى تبدأ فى العاشرة صباحا والتنافس بينهم حاملين جميعا شعار بنكمل بعض فى الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية والجوالة.



وحرص مبارك على التواجد بين الطلاب وتقديم الدعم المعنوى لهم وتشجيعهم على إطلاق طاقاتهم ومواهبهم التى تم تنظيم هذا الملتقى خصيصا لهذا الهدف، وانطلاقا من دور الجامعات لادماج ذوى القدرات الخاصة بالمجتمع.



ونوه رئيس الجامعة،إلى أنه تم توفير كل الإمكانات المتاحة لظهور الفعاليات بالصورة اللائقة، وبالشكل الذي يتناسب مع مكانة الجامعة، من حيث الشكل والمضمون، من خلال ملاعب متميزة لممارسة الأنشطة والمنافسات العلمية والثقافية والاجتماعية والمرافق الداعمة، مثل المستشفيات وأماكن الإقامة لهذا العدد الكبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين والتغذية الخاصة بهم والأنشطة المختلفة، التي سيتم ممارستها خلال أسبوع شباب الجامعات الثانى لمتحدى الإعاقة.