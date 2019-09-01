ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة المنوفية يبدأ أسبوع شباب الجامعات بجولة تفقدية للمدن الجامعية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:59 ص
جولة تفقدية للمدن
جولة تفقدية للمدن الجامعية
قســـم التعليــــم
بدأ الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اليوم الأول لانطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدى الإعاقة ، بتفقد مدينتى الطالبات والأمل للاطمئنان على الطلاب والمرافقين ، وتوزيع وجبات الافطار قبل التوجه إلى الأنشطة المختلفة والتى تبدأ فى العاشرة صباحا والتنافس بينهم حاملين جميعا شعار بنكمل بعض فى الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية والجوالة.

وحرص مبارك على التواجد بين الطلاب وتقديم الدعم المعنوى لهم وتشجيعهم على إطلاق طاقاتهم ومواهبهم التى تم تنظيم هذا الملتقى خصيصا لهذا الهدف، وانطلاقا من دور الجامعات لادماج ذوى القدرات الخاصة بالمجتمع.

ونوه رئيس الجامعة،إلى أنه تم توفير كل الإمكانات المتاحة لظهور الفعاليات بالصورة اللائقة، وبالشكل الذي يتناسب مع مكانة الجامعة، من حيث الشكل والمضمون، من خلال ملاعب متميزة لممارسة الأنشطة والمنافسات العلمية والثقافية والاجتماعية والمرافق الداعمة، مثل المستشفيات وأماكن الإقامة لهذا العدد الكبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين والتغذية الخاصة بهم والأنشطة المختلفة، التي سيتم ممارستها خلال أسبوع شباب الجامعات الثانى لمتحدى الإعاقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة المنوفية يكشف آخر استعدادات أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة

بنكمل بعض.. استعدادات مكثفة بجامعة المنوفية لاستقبال أسبوع شباب متحدى الاعاقة.. 1500 طالب يتنافسون في مختلف الأنشطة..وطوارئ بالصحة

جامعة حلوان تشارك في أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة

تحت شعار بنكمل بعض.. المنوفية تواصل استعداداتها لاستقبال أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة

جامعة المنيا تشارك بأسبوع شباب الجامعات لـ متحدي الإعاقة بالمنوفية

المنوفية تحتضن فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة غداً

ترشيحاتنا

ميركل تكشف عن عملها القادم بعد اعتزال السياسة

3 شروط .. بها يستجيب الله دعاء عبده

بعد تغريدة رانيا علواني .. الجمهور يدشن ‎#اصحوا_احنا_الاهلي

الجار الله يكتب: السيسي .. رجل القرار الجريء في ضيافة حكيم العرب

#محمد_صلاح يتصدر تويتر.. ومغردون: ماني أخطأ وعليه الاعتذار

مملكة العنب تغرق في مياه الصرف.. والأهالى: أمراض فتاكة وروائح تزكم الأنوف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة.. ريم مصطفى تتألق وتبرز أنوثتها

جاكيت جينز وتنورة ذهبي.. وعد السعودية في أحدث جلسة تصوير

شاهد.. اللقطات الأولى لحريق خط الغاز الهائل في طلخا