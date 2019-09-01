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سيارات

أغلى 3 سيارات في مصر 2019 .. من بينهم سيارة عمرو زكي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:52 م
اغلى سيارات في مصر
اغلى سيارات في مصر 2019
اشرف عطية
يتنافس المشاهير حول العالم من أجل شراء أغلى وأفخم السيارات في العالم، حيث يتحرى معجبيهم تصفح لقطات ينشرها المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكنكم التعرف على أغلى 3 سيارات في مصر 2019 ، والتي من بينها سيارة عمرو زكي وهناك مشاهير آخرين اقتنوا واحدة من بين أغلى 3 سيارات في مصر 2019 .

أغلى 3 سيارات في مصر 2019

أستون مارتن DBS 2019 تأتي بمحرك V12 سعة 5.2 لتر مع توربوتشارجد يولد قوة 715 حصان وتأتي بفتيس ZF اوتوماتيك 8 سرعات وتصل من حالة السكون لسرعة 100 كم/ساعة في 3.4 ثانية اعتمد الصانع البريطاني في صنع اجزاء السيارة علي الكابون فايبر لتقليل الوزن ليصل وزن السيارة إلى 1700 كيلو جرام وتباع بسعر 8 ملايين و500 ألف جنيه. 
أغلى 3 سيارات في
أغلى سيارات في العالم 2019 

تليها بنتلي بينتايجا 2019 بمحرك 6000 سي سي 600 حصان وزجاج عازل للصوت والحرارة وإمكانية تبريد أو تدفئة المقاعد ومزودة بخاصية المساج ومساعدين مزودة بأنظمة ذكية لصعود المرتفعات وضمان أعلى راحة للركاب وسقف بانوراما زجاجي وبها برنامج التوازن الإلكتروني (ESP) المانع للانقلاب وحساسات ركن وكاميرا عالية الدقة.

أغلى 3 سيارات في
ونظام صوتي مميز يضمن أفضل تجربة سمعية للركاب وتكييف امامي واخر خلفي وأنابيب عادم من الكروم الخالص وتفتح السيارة بدون مفتاح وجنوط كبيرة 19 انش وتبلغ سرعتها القصوي 300 كم / ساعة ويصل تسارعها من حالة السكون وصولا لسرعة 100 كم في الساعة خلاص 4 ثواني وتباع بسعر 4 ملايين و700 ألف جنيه.

ثالث أغلى سيارة في مصر 2019

وتليهم لاند روفر رنج روفر سبورت 2019 بمحرك 3000 سي سي و525 حصان دفع رباعي بالكامل وتصل سرعتها القصوي الي 210 كم / ساعة وفتيس اوتوماتيك 8 سرعات بها عفشة استثنائية تمكنها من السير في الصحراء والاراضي الغير ممهدة والتأقلم عليها وتصل السيارة من حالة السكون لسرعة 100 كم / الساعة خلال 7 ثواني.
أغلى 3 سيارات في
ويوجد بها 10 وسادات هوائية لحماية السائق والركاب وبها ايضا نظام تنبية ضد الاصطدام فتقوم بالتنبيه حين خروجها من المسار وتقوم بإحداث اهتزازات في حزام الأمان وبها نظام لمراقبة الاطارات ليتابع الضغط وتنبيه السائق حين حدوث اي مشاكل في الإطارات وبها كاميرا 360 درجة وتباع بسعر 3 ملايين و290 ألف جنيه.

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