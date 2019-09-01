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أخبار العالم

إيران تحتفي بهجوم حزب الله على إسرائيل: ترجمة لإرادة المقاومة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:57 م
علي شمخاني
علي شمخاني
حسام رضوان
علق علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على القصف الذي شنه حزب الله اللبناني على أهداف في إسرائيل.

وقال شمخاني بحسب وكالة "خبر آنلاين" الإيرانية إن منطقة الخليج والشرق الأوسط شهدت سلوكيات أمريكية وإسرائيلية شريرة. 

وأضاف أن تصدي إيران لغزو الطائرة الأمريكية المسيرة لحدودها، ومعاقبة حزب الله لجيش الاحتلال هي ترجمة لإرادة المقاومة لمواجهة التهديدات ونيران الهجمة المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

ووصف شمخاني حزب الله بأنه حركة شعبية قوية ويهدف نهجها إلى حماية مصالح الشعب اللبناني في اتخاذ القرارات السياسية والدفاعية.

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