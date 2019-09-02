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تركيا_تتاجر_بالسوريات .. ثورة على تويتر ضد أردوغان بسبب السوريات.. صور

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:58 ص
تركيا تتاجر بالسوريات
تركيا تتاجر بالسوريات
قسم الخارجي
احتل هاشتاج "#تركيا_تتاجر_بالسوريات" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك رفضا لما تتعرض له السيدات السوريات في تركيا من تجارة أشبه بـ النخاسة.

وقال المشاركون في الهاشتاج إن اللاجئات السوريات يجبرن على الزواج من رجال بأسعار زهيدة للغاية، أو بالمجان وهو يستدعي تدخل منظمات حقوق الإنسان.

ونشر رواد تويتر تحقيقا لفضائية ألمانية يكشف عن إجبار اللاجئات السوريات في تركيا على التزوج بأسعار قليلة للغاية أو بالمجان من رجال، غالبيتهم من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأضافوا أن كلا من قطر وتركيا أصبحا يتاجرا باللاجئين السوريين، ويدعيا معاملتهما جيدا، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك.

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