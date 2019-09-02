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رياضة

يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول يعلق على أزمة محمد صلاح وماني

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:08 م
صلاح - ماني
صلاح - ماني
علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي على أزمة محمد صلاح وساديو ماني التي نشبت مؤخرا بين الثنائي في مباراة بيرنلي في الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي الممتاز في تصريحات صحفية اليوم.

وغضب ماني أثناء المباراة بسبب أنانية صلاح والتى على أثرها تداولتها العديد من الصحف الانجليزية أمس والمشاده التى حدثت بين ماني واحد اعضاء الجهاز الفنى بعد استبداله من المباراة.

وتحدث كلوب عبر صحيفة ليفربول أيكو قائلا:"قد أصف 5 أو 6 مواقف حين اعتقد الجميع (عن صلاح)، مرر، مرر، مرر، ثم سدد وسجل. لذا، هذه حرية يتمتع بها اللاعب في الميدان. الأولاد عليهم اتخاذ هذه القرارات، تمرير الكرة أو عدم تمريرها".

وواصل "قد ترتكب هذه الأخطاء. قد تفقد الكرة أو تسددها بلا إتقان، أو أحيانا لا ترى زميلك. ليس الأمر أنه تجاهل زميله. أحيانا بالنسبة لنا نعتقد أن عليه حتما رؤية زميله لكنه فعلا لا يراه. ليس الأمر بمثابة تحد كبير، لكن بالنسبة لمهاجم قد يحدث ذلك باستمرار. الموقف يحدد ما تفعله".

وأكمل: الأمر انتهى خاصة أن ليفربول فاز بالمباراة على مضيفه بيرنلي وسنترك الأمر بنسبة 100% لأننا فزنا 3-صفر والكل يمضي في طرق مختلفة. خلال أسبوع واحد لا أعتقد أني سأتكلم عن الأمر مرة أخرى".

ويذكر أن فريق ليفربول قد فاز في تلك المباراه بنتيجة 3-0 وواصل تصدره للدوري الانجليزي الممتاز.

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