فايلر المدرب الجديد لـ الاهلى: أعرف قيمة القلعة الحمراء.. وأعد بالفوز بكل البطولات

أكد السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يعرف قدر وقيمة القلعة الحمراء.



وقال فايلر في مؤتمر صحفي اليوم " أعرف أن الأهلي ناد كبير وعريق ولا بد أن نكسب، وأعد الجماهير بالتتويج بجميع الألقاب، وعندنا شغف كبير في البداية مع الفريق".



وأضاف " أشعر بالسعادة لمساندة النادي الأهلي وجماهيره واتمني إسعاده وتحقيق البطولات وتحقيق أفضل النتائج" .



وأوضح رينيه فايلر" مستعد للمنافسة والتحدي لتحقيق البطولات وهدفي الأول بطولة افريقيا".

