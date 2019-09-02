شوشة: معرض أهلا بالمدارس لمراعاة لمحدودي الدخل في سيناء



ومن جانبها .. تواصل الغرفة التجارية بشمال سيناء، استعدادها لافتتاح معرض "عودة المدارس" 7 سبتمبر من كل عام، أمام البنك الأهلي وسط مدينة العريش.



حيت تم التواصل مع العارضين للحجز وتجهيز المعروضات من الكتب والكراريس ومستلزمات المدارس، قبل موعد الافتتاح الرسمي للمعرض.



قال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الهدف من المعرض أهلا بالمدارس"، هو مراعاة محدودي الدخل والوقوف بجوارهم، والعمل علي توفير احتياجاتهم بأسعار تقل عن أسعار المحال التجارية، وأن الإتفاق مع الغرفة التجارية على أن تكون أسعار الملابس والمستلزمات الدراسية مخفضة.وقال فتحي راشد أبو حمدة، وكيل وزارة التموين، إن هناك مراقبة للباكيات ومرور يومي لمعرفة الأسعار، وأن إدارة التموين تتواصل مع المواطنين لملاحقة أي تاجر مستغل ويرفع الأسعار.