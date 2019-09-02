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رياضة

مفاجأة من مجلس الزمالك للاعبين بعد وصولهم لنهائي كأس مصر .. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:01 م
لاعبي الفريق الأول
لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
منتصر الرفاعي - ملك موسى
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على صرف مكافأة فورية للاعبين بعد التأهل إلى نهائى بطولة كأس مصر عقب الفوز على الاتحاد السكندرى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، والتى أقيمت على استاد الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فى المباراة النهائية، الفائز من مباراة بيراميدز وبتروجت، المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين في نصف النهائي.

وسيعلن اتحاد الكرة عن موعد نهائى بطولة كأس مصر خلال الساعات المقبلة خاصة بعدما تم تحديد يوم 5 سبتمبر الجارى من قبل، إلا أنه من المتوقع أن يتم تأجيل موعد اللقاء.

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