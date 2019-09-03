على الرغم من العقوبات الأمريكية.. هواوي تشحن أكثر من 200 ألف محطة 5G

أعلنت شركة "هواوي" الصينية اليوم، الثلاثاء، أنها شحنت أكثر من 200 ألف محطة 5G، مقارنة بـ 150 ألف محطة كانت شحنتها حتى يوليو، وذلك على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركة الصينية.





ووفقا لصحيفة "نيكي إيشان ريفيو"، تشير الزيادة إلى أن العقوبات الأمريكية لم تمنع العملاء الأوروبيين والآسيويين من شراء معدات "هواوي".





وفي منتدى التكنولوجيا الذي استضافته شركة "هواوي" في مدينة تشنجدو بمقاطعة سيتشوان، قال المدير "وليام شو" إن الشركة تهدف إلى توفير تكنولوجيا 5G الأكثر تقدمًا والأكثر أمانًا لدعم شركات الاتصالات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.





يذكر أن الحكومة الأمريكية فرضت، في شهر مايو الماضي، حظرًا يمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع هواوي بسبب المخاوف الأمنية وطلبت من حلفائها عدم استخدام منتجات الشركة في شبكات 5G الخاصة بهم.