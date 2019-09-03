ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على الرغم من العقوبات الأمريكية.. هواوي تشحن أكثر من 200 ألف محطة 5G

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:38 م
هواوي
هواوي
آية جمعة
أعلنت شركة "هواوي" الصينية اليوم، الثلاثاء، أنها شحنت أكثر من 200 ألف محطة 5G، مقارنة بـ 150 ألف محطة كانت شحنتها حتى يوليو، وذلك على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركة الصينية.

ووفقا لصحيفة "نيكي إيشان ريفيو"، تشير الزيادة إلى أن العقوبات الأمريكية لم تمنع العملاء الأوروبيين والآسيويين من شراء معدات "هواوي".

وفي منتدى التكنولوجيا الذي استضافته شركة "هواوي" في مدينة تشنجدو بمقاطعة سيتشوان، قال المدير "وليام شو" إن الشركة تهدف إلى توفير تكنولوجيا 5G الأكثر تقدمًا والأكثر أمانًا لدعم شركات الاتصالات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

يذكر أن الحكومة الأمريكية فرضت، في شهر مايو الماضي، حظرًا يمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع هواوي بسبب المخاوف الأمنية وطلبت من حلفائها عدم استخدام منتجات الشركة في شبكات 5G الخاصة بهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يسمح بتزويد هواوي بالتكنولوجيا الأمريكية كجزء من هدنة تجارية مع الصين

حرب التكنولوجيا تشتعل..هواوي تعاند أمريكا بـ استثمار 3.1 مليار دولار في إيطاليا

بعد العقوبات الأمريكية.. هواوي تلغي 600 وظيفة في الولايات المتحدة

هواوي تنشئ شبكات الجيل الخامس في 30 بلدا حول العالم ..تفاصيل

هل نجح ترامب أخيرا في ترويض العملاق الصيني.. تصريحات هواوي تكشف قفزة حادة في الإيرادات في النصف الأول من 2019.. وتؤكد: مخاطر مستقبلية قادمة في الطريق رغم الأرقام القياسية

رغم العقوبات الأمريكية.. زيادة 23% في إيرادات هواوي خلال النصف الأول من 2019

ترشيحاتنا

المصري البورسعيدي يكشف قيمة انتقال إسلام عيسي لصفوف بيراميدز

طريقة كتابة إيصال أمانة بشكل قانونى وصحيح يضمن حقك

بـ أوف شولدر.. إنجي وجدان في أول ظهور بعد خلافها مع ريهام سعيد

أغرب عرض زواج في العالم.. محاولات استمرت لمدة شهر دون علم العروس

اخبار الفن.. لحظة وفاة مغنية إسبانية على المسرح.. خناقة وردح بين أصالة وأحلام

منافقة والبلوك حجمك.. التفاصيل الكاملة لخناقة أصالة وأحلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع سيارة فى العالم.. بوغاتي شيرون تقتنص اللقب من جديد.. صور

بـ فستان قصير مشجر وكعب عال.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بـ إطلالة أنثوية أنيقة

بإطلالات راقية وأنيقة.. سوسن بدر تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير