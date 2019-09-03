عرق النسا يؤثر على العلاقة الحميمية عند الرجال.. أعراض ونصائح

عرق النسا للرجال رغم مسماه الذي يخطر على بال من يسمعه لأول وهلة بأنه مرض يصيب السيدات فقط دون الرجال، إلا أن هذا غير صحيح بالمرة فقد يصيب عرق النسا كلًا من الرجال والسيدات بأعراض متقاربة إلى حد كبير، و يعتبر الرجال الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب عرق النسا حيث يصيب عرق النسا حوالي ٥٪‏ من الرجال، و٢.٥٪‏ من السيدات، وهي آلالام في نهاية الظهر بسبب الضغط على العصب الوركي، ولكن تأثير عرق النسا للرجال يختلف عن تأثيره على السيدات.

أسباب عرق النسا للرجال

تعتبر الآلام عرق النسا من الآلام التي لا تحتمل فهي تبدأ من أسفل منطقة الظهر مرورًا بمنطقة الأرداف من ناحية واحدة، وهذه الآلام ترجع لعدة أسباب وهي :

- تشنج العضلات في الظهر أو الأرداف من أول الأسباب التي تؤدي إلى التهاب عرق النسا.

- حدوث التهاب جذور القطنية العجزية والفقرات القطنية.

- قد يحدث التهاب عرق النسا بسبب ضيق القناة الشوكية في أسفل الظهر أو ضيق الفقرات القطنية.

- انهيار الأقراص التي تعمل كوسائد بين الفقرات وهو ما يعرف بـ مرض القرص التنكسي.

- حدوث انزلاق بالفقارات وتعرف باسم الانزلاق الفقاري حيث تنزلق فقرة واحدة إلى الأمام مرتكزة على فقرة أخرى.

- الجلوس بطريقة خاطئة ولفترات طويلة سبب من أسباب حدوت التهاب عرق النسا.

- قد يحدث التهاب عرق النسا بسبب الصدمات مثل السقوط على الظهر أو حدوث تمزق في العصب الوركي.

- الضغط على الحبل الشوكي أو الأعصاب.

أعراض عرق النسا للرجال:

هناك العديد من الأعراض التي يعر بها الرجال عند إصابته بالتهاب عرق النسا وهي:

- الآلام بمنطقة الأرداف والفخذين

- الشعور بحرقة في المؤخرة أو الساق.

- الام شديدة في منطقة أسفل الظهر.

- تحريك الساق بصعوبة.

تأثير عرق النسا على الرجال

يؤثر عرق النسا للرجال على العلاقة الحميمية، نظرًا لصعوبة الحركة والشعور بالآلام في نهاية الظهر والقدم، وهذا يفسد من أجواء العلاقة الحميمية لأنها تتطلب الحركة بحرية دون ألم.

حلول للتغلب على التهاب عرق النسا عند الرجال والعلاقة الحميمية

- من أفضل الحلول هي اطلع شريكة حياتك على ما تشعر به حتى تقدر الوضع.

- إيجاد أوضاع أخرى تسهل من العلاقة وتكون أكثر راحة وسهولة بالنسبة لك.

- البحث عن طبيب والتحدث معه عن الأمر حتى يمنحك العلاج المناسب والنصائح التي تناسب حالتك الصحية.



