مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يبعث رسالة سلام للعالم

افتتحت وزيرة الثقافة، ومحافظ الإسماعيلية فعاليات الدورة ٢٠ من مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض وذلك فى استاد الإسماعيلية الدولى وبحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وعدد من سفراء الدول المشاركة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.



قالت وزيرة الثقافة إن أرض مدينة الإسماعيلية إحدى البقاع المصرية الساحرة شهدت عبر التاريخ الكثير من البطولات والإنجازات وتأتى الدورة ال ٢٠ من مهرجانها الدولى للفنون الشعبية كتظاهرة عالمية تسعى إلى حفظ الهوية وتعمل على الترويج الفنى والثقافى للبلاد.



وأكدت أنه من خلاله تطلق مصر رسالة سلام إلى العالم كما تفتح حوارا بين مختلف الشعوب يستند إلى الموروث الإنسانى المحلى.



وأضافت أنه خلال الفعاليات تجتمع نماذج من الثقافات التى تعكس قيم وطبائع سكان الكثير من مناطق الأرض، مشيرة إلى الاهتمام العالمى المتزايد بالفنون الفلكلورية باعتبارها وسيلة لتفسير حياة الأمم وثقافتها ومؤشرا لمستقبلها.



من جانبه قال عواض إن الدورة ٢٠ من مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية يستضيف ٩ فرق عالمية من لبنان، فلسطين، روسيا، اليونان، الهند، فنزويلا، المالديف، رومانيا، اندونيسيا الى جانب ١١ فرقة مصرية تابعة لهيئة قصور الثقافة هى أسوان، الأقصر، سوهاج، العريش، مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية، الحرية بالاسكندرية، النيل للآلات الشعبية والتنورة التراثية وتقام فعالياتها فى نادى الدنفاه، نادى الفيروز، مركز شباب الشيخ زايد، حديقة الغابة بالإضافة إلى تقديم عروض بمدن فايد، القنطرة غرب والتل الكبير.



وكان حفل الافتتاح الذى اخرجه الفنان هشام عطوة وحضره ما يقرب من خمسة الاف مشاهد قد بدا بالسلام الوطنى اعقبه طابور عرض للفرق المشاركة ثم اوبريت فرحة الاسماعيلية وتضمن تابلوهات متتالية لجميع الفرق المشاركة تتابعت فى الظهور على خشبة المسرح والمغادرة بشكل متناغم وسريع وصاحبها على شاشتين جانبيتين مشاهد من اشهر المعالم الخاصة بالمحافظات والدول المشاركة ، واختتم باستعراض كل الشعوب جاية تغنى.