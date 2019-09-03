العام الدراسي الجديد .. إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من السبت 25 يناير 2020

استعرض اليوم الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.



وقد وافق المجلس عليها حيث تبدأ مرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من يوم 11/9/2019 إلى يوم 28/5/2020.



أما الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثانوي الثالث تبدأ من 21/9/2019 حتى 4/6/2020، ويتخللها إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من (السبت 25/1/2020 وتنتهى يوم الخميس 6/2/2020).



أما الفصل الدراسي الثاني لمرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الثاني والأول وتبدأ من 8/2/2020 إلى 28/5/2020، والصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من2020 8/2/2020 إلى 4/6/2020.