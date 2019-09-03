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تعليم

العام الدراسي الجديد .. إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من السبت 25 يناير 2020

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:21 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياســـمين بدوي
استعرض اليوم الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.

وقد وافق المجلس عليها حيث تبدأ مرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من يوم 11/9/2019 إلى يوم 28/5/2020.

أما الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثانوي الثالث تبدأ من 21/9/2019 حتى 4/6/2020، ويتخللها إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من (السبت 25/1/2020 وتنتهى يوم الخميس 6/2/2020).

أما الفصل الدراسي الثاني لمرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الثاني والأول وتبدأ من 8/2/2020 إلى 28/5/2020، والصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من2020 8/2/2020 إلى 4/6/2020.

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