53 مليار يورو خلال 7 أشهر.. إسبانيا الوجهة السياحية الأكثر تنافسية في العالم

هنأ أمين عام منظّمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي دولة اسبانيا لحصولها على لقب الوجهة السياحية الأكثر تنافسية في العالم.



قال زوراب قى تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن هناك بنية تحتية جيدة وثقافة ثرية وموارد طبيعية مُدارة بشكل جيد: كل هذه الأمور تساعد على جعل إسبانيا الوجهة السياحية الأكثر تنافسية في العالم.



يذكر أن السياحة الإسبانية حققت 53 مليار يورو في 7 أشهر.



