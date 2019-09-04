مهرجان همسه للأدب يكرم نجوم الفن.. صور

كرمت إدارة مهرجان همسه للأدب والفنون فى دورته السابعة ، مساء اليوم مجموعة من نجوم الفن والإخراج والشعر على مستوى الوطن العربى.



وكرمت إدارة المهرجان عددا كبيرا من نجوم الفن من بينهم الفنان محمد صبحي وهادي الجيار وهاني سلامة وتنادي مهنى ومحمود البزاوي إدوارد وهبة مجدي.



يذكر أن الدورة السابعة من مهرجان "همسة" باسم الفنان الكبير محمود ياسين، وحملت الدورة الماضية اسم الفنان الراحل فريد شوقي.

