ايمن بهجت قمر يكشف صلة قرابة بينه واسماعيل ياسين

كشف الشاعر ايمن بهجت قمر عن صلة قرابة تجمعه بالفنان الراحل إسماعيل ياسين من خلال تعليق على تغريدة نشرها صديقه الشاعر أمير طعيمة بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".





وعلق ايمن بهجت قمر على تغريدة كتب فيها أمير طعيمة "ياسمين اسماعيل غنى في أحد أفلامه الفقر جميل، اللهم أفقرني كمان اللهم أغني عدويني وبالفعل مات مديون".





وأجاب ايمن بهجت قمر "وموضوع اسماعيل يس يا امير مش حقيقي انه مات و مالقاش تمن جنازته وضعه المادي اه مبقاش كويس والضرائب اخدت عمارته بس كان ف شقه في الزمالك وتوفي فيها .. اوعى تزعل امي منك ارجوك.





وأثار ذكر ايمن بهجت قمر لوالدته في رده على تغريدة أمير طعيمة تساؤلات المتابعين، ليشير إلى أن إسماعيل ياسين كان زوج خالة والدته.





ورد ايمن بهجت قمر على أحد المغردين "مش حقيقي والأسرة ردت ووالدتي ردت لإنه جوز خالتها ومربيها ويعتبر في مقام والدها".