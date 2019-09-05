10 قرى فقيرة تدخل برنامج حياة كريمة في سوهاج.. تعرف عليها

دخلت 10 قرى حيز التنفيذ ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بسوهاج، من أصل 64 قرية صنفت على أنها الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية.



وشملت قائمة القرى التي انطلقت بها المبادرة "عزبة ألفاوية بمركز طما، وقرية حاجر مشطا بمركز طهطا، وقرية نزلة عمارة بمركز طهطا، وقرية الكوامل بحري، بمركز سوهاج، وقرية الهجارسة بمركز سوهاج"، وتتولي عمليات الإعمار في تلك القرى مؤسسة صناع الحياة بالقاهرة.



كما تتولي مؤسسة مصر الخير فرع سوهاج إعمار قرية بني حميل في البلينا، وقرية العيساوية شرق، بمركز أخميم، كما تتولي الهيئة القطبية الإنجيلية بالقاهرة إعمار قرية الشيخ رحومة بمركز البلينا، وقرية الصفيحة مركز طهطا، ويتولى بنك الكساء بالقاهرة، إعمار قرية الشيخ داود بمركز طهطا.



ومن جانبه عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اجتماعًا لمتابعة خطة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والسيد عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة، والمهندس طارق الوراقي السكرتير العام المساعد، والسيد رأفت السمان وكيل مديرية التضامن الإجتماعي، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء الوحدات المحلية، وممثلي 70 جمعية من المجتمع المدني، وذلك بديوان عام المحافظة.



وقال "الانصاري" إن تلك المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال العام الحالي، جاءت لبناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، لافتًا الى حرص الحكومة على وجود تكامل بين الأجهزة الحكومية والتنفيذية، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني بوجه عام؛ لتنفيذ المبادرة، بحيث تعمل كل هذه الجهات تحت مظلة واحدة؛ لتحقيق خطط التنمية المحلية، من أجل تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي شامل، والتركيز على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم المساعدات اللازمة لهم.



وأشار محافظ سوهاج الى بدء العمل في 10 قرى من الـ 64 قرية الأكثر احتياجًا والتي تم حصرها، كمرحلة أولى، مضيفًا أنه سيتم استكمال المبادرة في 34 قرية أخرى من القرى الأكثر احتياجًا، لافتًا الى مشاركة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مساهمة رجال الأعمال والشركات والهيئات والمؤسسات والبنوك وغيرها ممن ترغب فى تحقيق أهداف المبادرة وتحسين حياة ومعيشة المواطن السوهاجي المقيم فى تلك القرى لكى يعيش في حياة كريمة.



واستطرد محافظ سوهاج أنه يجب أن يكون هناك مستهدف واضح، ومخطط زمني، وواجبات ومسؤوليات، ومؤشرات أداء، لافتًا إلى أهمية المتابعة لضمان العمل الجاد، موجهًا بأن المعلومات الخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا مصدرها مديرية التضامن الاجتماعي، والوحدات المحلية، لضمان دقة البيانات المقدمة.



ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أهمية وضع منهج وخطة نسير عليها جميعا، مشيرًا إلى توفير الدعم من الجامعة لأهالى وأبناء القرى الأكثر إحتياجا، من خلال الإعفاء من مصروفات الجامعة، والتسكين بالمدينة الجامعية لتخفيف العبء عن كاهلهم، مضيفًا أن شباب الجامعة متطوع بالجهود والأفكار، ومستشفى سوهاج الجامعي مفتوحة لكل المرضى، وكفيل بالرعاية وفقا لما جاء بنص العلاج على نفقة الدولة.



وكشف الدكتور هاني جمعية وكيل وزارة الصحة بالمحافظة عن تنظيم حملات تنظيم الأسرة بالمجان ليتم توفيرها لأهالي القرى الأكثر احتياجًا، حيث يتم جمع الحشود عن طريق الرائدات الريفيات في الوحدات الصحية، لافتا إلى مشاركة فعالة من 70 جمعية ومؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني لهم مساهمات فى قوافل العلاج والكشف، والتحاليل، وتجهيز العرائس، ومراكز دعم ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية، وتوجيه العطاءات والهبات للأماكن الأكثر احتياجا، وكذلك العمل على فئة المشردين، وخدمات تأهيل ذوي الإعاقة، وتوفير المنح اللازمة لوحدات التأهيل.

