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فن

شاهد .. قمر حمدي يطرح الموال الرايق على اليوتيوب

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:46 م
أغنية الموال الرايق
أغنية الموال الرايق
آيه عاطف
طرح المطرب قمر حمدي فيديو كليب أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "الموال الرايق" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

"الموال الرايق" كلمات محمود عادل كلازا، وألحان محمد عبد المجيد، وتوزيع عمرو الخضرى، صولوهات محمود شاهى، ومكس وماستر محمد جوده استديو التكامل، و جيتارات مصطفى نصر، وناي محمد عاطف.

وقدم الموزع الموسيقي عمرو الخضرى، مؤخرًا أغنية مع الفنانة أصالة بعنوان "حيطة سد" وهي كلمات عمرو المصري وألحان عمر عادل، وقد حققت نجاح كبير جدًا فور طرحها ضمن أغاني ألبوم في "قربك".

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