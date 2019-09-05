ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الثالث .. مصر تحسم النتيجة 30-28 ببطولة العالم لناشئات الطائرة.. فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:40 م
مصر و بورتوريكو
مصر و بورتوريكو
عمرو ابوبكر
انتهت أحداث الشوط الثالث من مباراة منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة أمام نظيره بورتوريكو بتقدم الفراعنة 30-28، ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة بصالة هيئة قناة السويس المغطاة.

الشوط الأول ..
تأخر منتخب مصر في بداية الشوط وأصبح الفارق 10 نقاط، بينما عاد المنتخب الوطني لأجواء المباراة، وتعادل 23 -23، ثم تقدم لأول مرة في المباراة وانهى الشوط بالتقدم 26-24.

الشوط الثاني ..
سارت الأحداث نقطة مقابل نقطة، ولكن تأخر مستوى منتخب مصر، وسيطر منتخب بورتوريكو واقتنص الشوط بنتيجة 25-20، ليصبح التعادل في الأشواط .

الشوط الثالث ..
ازدادت الإثارة بين الفريقين والمنافسة الشرسة، واستمر شوط المباراة الثالث نقطة مقابل نقطة حتى النهاية التي حسمها منتخب مصر، بالفوز بفارق نقطتين فقط بنتيجة 30-28.

تستضيف الصالة المغطاة التابعة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وتضم المجموعة الأولى منتخب مصر المضيف بجانب دول بورتوريكو والبرازيل والصين والكاميرون. أما المجموعة الثانية تضم إيطاليا وكوريا الجنوبية وأمريكا وكندا والمكسيك، والمجموعة الثالثة تضم منتخبات دول روسيا وبيلا روسيا والأرجنتين وتايلاند ورومانيا والرابعة تضم دول تركيا واليابان وبيرو وبلغاريا والكونغو الديمقراطية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هزيمة منتخب مصر للطائرة من البرازيل في تصفيات أولمبياد طوكيو

جولة سياحية لحكام بطولة العالم لناشئات الطائرة فى الأهرامات

تعرف على القناة الناقلة لمنافسات بطولة كأس العالم لكرة الطائرة للناشئات

بمشاركة 20 منتخبا.. الإسماعيلية تتزين لاستضافة مباريات بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات

كأس العالم للكرة الطائرة .. ناشئات اليابان يتغلبن على الكونغو الديمقراطية

منتخب بيلاروسيا يفوز على نظيره التايلاندي 3-2 فى بطولة العالم للناشئات

ترشيحاتنا

في صفقة انتقال حر.. لاعب الزمالك السابق ينضم لـ الجونة

15 % من الاجر السنوي.. تعويض 8 حالات لا تستحق المعاش.. تعرف عليها

توفيق عكاشة: اخوان الشيطان يحاربون مصر بسلاح جديد.. فيديو

الشوط الثالث .. مصر تحسم النتيجة 30-28 ببطولة العالم لناشئات الطائرة.. فيديو

مرتضى منصور يوجه رسالة مهمة لجماهير نادي الزمالك بشأن الأهلى ومباراة بيراميدز

كل ما تريد معرفته عن قرار استبدال التوك توك بسيارات ميني فان 7 راكب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوب قصير يكشف بطنها .. نيللي كريم بإطلالة جديدة مع الغوريلا

بفستان أسود.. ابنة طلعت زكريا بإطلالة غير معتادة

المنتخب الأولمبي جاهز لمواجهة السعودية وديا السبت