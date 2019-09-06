ظريف: ترامب لا يمكنه حل مشكلات إيران

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكنه حل مشاكل الشعب الإيراني، مؤكدًا أن طهران تمكنت من تجاوز بعض المشاكل التي أوجدها ترامب نتيجة انسحابه من الاتفاق النووي.



وأضاف ظريف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية: "من الممكن حل مشاكل الإيرانيين في غضون 24 ساعة، ولا نتوقع ولا نريد منه حل مشاكلنا.. عليه حل مشكلة تزايد الهجمات والقتلى في أمريكا واستهداف المدارس".



وخاطب وزير الخارجية الإيراني، الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، قائلًا إن ":إيران لا تطلب منكم تقديم تنازلات بل تريد التزامكم بالوعود التي اتخذتموها في الاتفاق النووي"، داعيًا الأوروبيين إلى "عدم الرضوخ للضغوط الأمريكية".



وتابع: "لا تراهنوا تعهداتكم والتزاماتكم على الولايات المتحدة أو أخذ إذن منها.. هذه الالتزامات ليست إصدار قوانين بل هي إنفاذ القوانين".