معاك يا سيسي يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: رجل لا ينام من اجل البناء

تصدر هاشتاج معاك يا سيسي، مساء يوم الجمعة، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وشهد عددًا كبيرًا من التغريدات من قبل رواد مواقع التواصل.



وتفاعل كبير من النشطاء على هاشتاج معاك ياسيسي، وجاءت التعليقات على هذا النحو:



#معاك_ياسيسي لولا السيسي ورجاله كنا زمانا ولاية سيناء وجمهورية شمال الدلتا الإسلامية وجمهورية الصعيد القبطيه ومملكة المنصوره وضواحيها والحرب شغاله بين المحافظات ولكم في العراق وسوريا، ايه يا اولي الالباب.



‏‎#معاك_ياسيسي

انت فخر وعزة وشرف معاك يا ريس .



‏بقولها باعلي صوت احسن رئيس حكم في زمن هو الاسوء علي الاطلاق ‎#معاك_ياسيسي.



‏ماعرفناش فيمتنا الا في عهد السيسي البلد كانت عزبه ومرطع لكل من هب ودب ‎#معاك_ياسيسي.



‏ياكايد كل الخرفان والخونه والمرتشين ‎#معاك_ياسيسي.



‏رئيسكم محارب مناضل شريف في زمن عز فيه الشرف ‎#معاك_ياسيسي.



‏معاك ياسيسي لاخر نفس

ومصر باقيه رغم انف كل حاقد

وكاره للبلد ومصر قويه ولا تخضع الا لله‎#معاك_ياسيسي.



‏‎#معاك_ياسيسي وياجبل مايهزك ريح.



‏للقضاء علي كل الظواهر السلبية في ‎#معاك_ياسيسي.



‏اللهم انصر جيش مصر، واحفظ جيش مصر، وأعز جيش مصر، واقذف الرعب في قلب من يعادي جيش مصر، وأنزل النصر والتمكين والعزة على جيش مصر، اللهم اقهر كل من اعتدى على جيش مصر بعلم، أو تطاول عليه بجهل، أو دبر له مكيدة، أو ألحق به تشويها، ‎#معاك_ياسيسي.



‏ظهور مرض خطير جدا داخل الشعب المصري حب السيسي ‎#معاك_ياسيسي.



‏‎#معاك_ياسيسي ربنا يعينك ويجزيك كل خير عن مصر والامة العربية.



‏‎#معاك_ياسيسي ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ )‎#معاك_ياسيسي.



‏الحمدلله اتولدت راجل من ضهر راجل:

ولن اخاف من مخلوق علي وجه الارض:

وتربيت علي قول الحق: وكلمه حق ان الرئيسي السيسي اوفي واخلص من حكم مصر: رجل لاينام من اجل بناء مصر العظمي:ما فعله علي ارض الواقع هي معجزه بكل الموصفات اقتصاديا وسياسيا:

افتخر بك دائمآ يا رئيس مصر‎#معاك_ياسيسى.

يابن بلدي الله يعينك ع الأمانة اللي في إيديك✊

كلنا واقفين في ضهرك كلنا واقفين معاك💪

احنا عارفين أد أيه الحمل فوق ضهرك تقيل👉

حتى مش مستنى منا كلمة شكر ع الجميل✋

احنا أول ناس في صفك واحنا أول ناس معاك🙏

نمشي مشورا النجاح مع بعض لو كان ألف ميل👌 #معاك_ياسيسي pic.twitter.com/yuiCl43q5F — Master Mohamad Alsaadani (@Moalsa3dani) September 6, 2019