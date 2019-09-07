شريف منير يكشف سر خلافه مع كريم عبد العزيز ومنى زكي

قال الفنان شريف منير، إنه كان يندهش من تصرفات الفنانة منى زكي، والفنان كريم عبد العزيز معه خلال تصوير فيلم ولاد العم، مؤكدا: "ماحدش كان بيكلمني".



وأضاف منير، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» أنهم كانوا في عمارة واحدة إلا أنهم كانوا في أدوار بعيدة عن بعض، وكان يتصل بكريم عبد العزيز ولكن "كان بيطنشني"، قائلا: "زعلي منهم ظهر في الفيلم".



وأوضح الفنان شريف منير، أنه اكتشف فيما بعد أن سر ابتعاد كريم عبد العزيز ومنى زكي عنه خلال تصوير فيلم ولاد العم كان بتوجيهات من المخرج شريف عرفة، وذلك لخدمة الدور والعمل الفني.

