ضبط أجهزة تصوير سينمائي مهربة مع مضيفة جوية في مطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من أجهزة الإضاءة للتصوير السينمائى مع مضيفة جوية تعمل بإحدى شركات الطيران الكبرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.





قالت مصادر جمركية، إنه اثتاء إنهاء إجراءات وصول وتفتيش طاقم الضيافة الخاص بأحد شركات الطيران ، قام عصام محمدين مدير الجمرك بسؤال أحد مضيفات والفائزة بلقب ملكة جمال سابقا بأحد مسابقات الشركات السياحة عما إذا كانت تحمل معها أشياء تستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية ، أفادت بوجود 3 أجهزة للإضاءة السينمائية وحواملها ، وأقرت بأنها سافرت بها من القاهرة وتم إثباتها على جواز السفر بمعرفة مأمور الجمرك المختص عند السفر.





وتم مراجعة جواز السفر الخاص بها، تبين وجود توقيع أحد مأمورى الجمرك وإثبات 3 أجهزة إضاءة سينمائية وحواملها على أحد صفحات جواز سفرها ، وتم الشك فى التوقيع واستدعاء مأمور الجمرك ، أفاد أنه لا علاقة له بجواز السفر وأن هذا التوقيع مزور وليس توقيعه، وبمواجهة المضيفة أقرت بأنها قامت بالتوقيع علي الجواز بدلا من مأمور الجمارك للتهرب من سداد الرسوم الجمركية.



