شاهد.. أمريكي يوثق لحظة تدمير منزله بسبب إعصار دوريان

نشرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أمس الجمعة، مقطع فيديو مروع يوثق لحظة تدمير إعصار دوريان لمنزل أحد المواطنين الأمريكين بولاية كارولينا الشمالية.



ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشر عبر عدسة كاميرا جاسونس سوير المثتبة على جرس الباب، زوبعة مدمرة نتجت عن الإعصار وهي على وشك أن تضرب المنزل.



وقالت "سي.إن.إن" إن المنزل تم تدميره إلا أنه ولحسن الحظ لم يكن سوير وزجته في شقتهما حينذاك.





