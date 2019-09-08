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إلهام أبو الفتح
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توك شو

الغباشي: القوات المسلحة تحمي المصالح الاقتصادية وتحارب الإرهاب على الجهات كافة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:03 ص
القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
هاني حسين
قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة وطن، إن القوات المسلحة بذلت مجهودات ضخمة للحفاظ على كفاءتها القتالية.

وأضاف محمد الغباشي في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن ثورة الثلاثين من يونيو طهرت مصر من جماعة الإخوان الإرهابية وانحازت القوات المسلحة لرغبة الشعب.

وتابع محمد الغباشي: "القوات المسلحة نوعت مصادر السلاح لحماية المصالح الإقتصادية في البحر المتوسط وأهمها حقل ظهر"، مضيفا: "تركيا وإسرائيل يلفون حول الحقل 24 ساعة لكن القوات المسلحة المصرية تحمي المصالح الاقتصادية".

وأكمل محمد الغباشي: "القوات المسلحة تساعد وتشارك في تأمين الانتخابات والمنشآت الحيوية داخل البلاد وتحارب الإرهاب على كافة الجهات الإستراتيجية".

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