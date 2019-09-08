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ثقافة

ختام مبهر لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:53 ص
صدى البلد
طارق موسى
اختتمت فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية فى دورته العشرين والذى نظمته محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وأقيمت فعالياته فى الفترة من ٣ إلى ٧ سبتمبر الجارى.

حيث أقيم حفلا الافتتاح والختام باستاد الإسماعيلية واللذان قام بإخراجهما الفنان هشام عطوة باستاد وأقيمت حفلاته بنوادى "الدنفاه، الفيروز، الأسرة"، ومنطقة الغابة، وحديقة الشيخ زايد، بالإضافة للعروض الخارجية بمدن "القنطرة غرب وفايد والتل الكبير".

بدأت فعاليات حفل الختام بالسلام الوطنى، أعقبه قيام محافظ الإسماعيلية ورئيس الهيئة وماهر كمال مدير المهرجان بتكريم الفرق المشاركة بإهدائهم درع المهرجان وشهادات التقدير.

أعقب ذلك تقديم فرق الهيئة التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى فقرتين فنيتين، حيث قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال استعراضا فنيا مصاحبا لأغنية "تحيا مصر"، كما قدمت فرق "الإسماعيلية، سوهاج، الأقصر، أسوان، العريش، الحرية، الشرقية، مطروح، بورسعيد"، استعراضاتها الفنية المعبرة عن بيئاتها وتراثها الثقافى من خلال أوبريت استعراضى غنائى بعنوان "فرحة الإسماعيلية" كلمات أحمد حسن وألحان محمد مصطفى.

وشاركت فى الحفل فرق "فنزويلا، الفالوجا الفلسطينية، اليونان، جزر المالديف، رومانيا، الهند، روسيا، إندونيسيا، لبنان" بتقديم فقرات استعراضية معبرة عن تراثها وثقافاتها المختلفة، واختتم الحفل بتجمع الفرق المشاركة وتحية الجماهير على كلمات موتيفة المهرجان الغنائية "كل الشعوب جاية تغنى" والتقاط الصورة التذكارية للمهرجان.

جاء الحفل بحضور عدد من القيادات الثقافية بالهيئة والمحافظة والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

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