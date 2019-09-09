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رياضة

مدرب ثانٍ .. ميتشو يوجه رسالة مثيرة لـ شيكابالا عقب تتويج الزمالك بكأس مصر

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:03 ص
ميتشو و شيكابالا
ميتشو و شيكابالا
ياسمين تيسير
وجه الصربي ميتشو المدير الفني لـ فريق الزمالك رسالة لـ محمود عبد الرازق شيكابالا نجم فريق الزمالك عقب تتويج الفريق بـ كاس مصر أمس بعد الفوز أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة على استاد برج العرب. 

ونشر ميتشو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره تجمعه بـ شيكابالا و علق عليها : " انه شرف كبير تدريب اسطورة الزمالك المتحركة قائدنا شيكابالا "

وأضاف ميتشو :" هذا الشاب الجاد القادم من اسوان بالاضافة لانه يد ممتدة للتدريب ... انه يواصل الدعم و اعطاء كل ما لديه للفوز بـ بطولة كاس مصر "

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلقب بطولة كأس مصر، بعد اكتساح بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد برج العرب، ضمن نهائي بطولة كأس مصر.

ونجح أشرف بن شرقي في تعزيز تقدم الأبيض على بيراميدز حيث تمكن من تسديد الهدف الثاني في شباك بيراميدز خلال الدقيقة 63 ثم الثالث في الدقيقة 82 ليتقدم الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة على بيراميدز.

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