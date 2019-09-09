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رياضة

إسلام حسن يغيب عن لقاء هليوبوليس في دوري اليد

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:25 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يغيب إسلام حسن، كابتن الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي عن مباراة الفريق أمام هليوبوليس في الجولة الثانية من بطولة الدوري والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

ويعاني إسلام حسن من التواء في الأنكل تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية، وأثبت الفحص الطبي أنه يحتاج لعدة أيام من التأهيل حتى يعود للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية.

وكان الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي قد استهل مشواره في بطولة الدوري بالفوز على نظيره فريق الطيران بنتيجة ٢٥-١٧.

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