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اقتصاد

العملات العربية تتراجع اليوم الثلاثاء 10-9-2019 ..الريال السعودى يسجل 4.40 جنيه

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:16 ص
عملات عربية
عملات عربية
علياء فوزى
تراجعت أسعار العربية اليوم، الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 أمام الجنيه، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى، حيث سجل سعر الريال السعودى 4.37 جنيه للشراء، و4.40 جنيه للبيع بتراجع قرشا.

فيما يلى استعراض لـ أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 10-9-2019 :

سعر الريـال السعودي

سجل سعر الريـال السعودي 4.37 جنيه للشراء، و 4.40 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي 53.98 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع بانخفاض 8 قروش .

سعر الدرهم الإماراتي

أما سعر الدرهم الإماراتي استقر 4.46 جنيه للشراء، و4.50 جنيه للبيع.

سعر الريال العمانى

اما سعر الريال العماني سجل 42.62 جنيه للشراء و 42.94 جنيه للبيع منخفضا 4 قروش .

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