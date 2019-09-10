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الخارجية العرب: دول الخليج قادرة على حماية أمنها البحري.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:35 م
صدى البلد
ندى فتح الله
قال محمد علي الحكيم، وزير خارجية العراق، ورئيس الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب، إن الظروف المعقدة التي تشهدها الساحة العربية يجب أن لا تنسيهم القضية الفلسطينية.

وتابع محمد علي الحكيم خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يتابعون فيه بقلق بالغ الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي القوات الاسرائيلية الغاصبة، فإن العراق يشدد على موقفة الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولتها المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مع التأكيد على أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب إيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطيني.

وأردف محمد علي الحكيم أن العالم انشغل في الأشهر القليلة الماضية بقضية أمن الممرات المائية وحرية الملاحة في منطقة الخليج العربي، وتـأمين تدفقات الطاقة من تلكم المنطقة الى العالم أجمع، على خلفية التوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأوضح محمد علي الحكيم أن هناك العديد من المبادرات التي طرحت والمشاريع التي تهدف إلى تشكيل التحالفات الدولية أو إنشاء قوة بحرية في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن العراق لا يؤيد المشاريع والمخططات التي تؤدي إلى رفع حالة التوتر في المنطقة، حيث إن الدول المعنية المطلة على الخليج قادرة على حماية أمن الملاحة البحرية.

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