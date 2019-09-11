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أخبار العالم

جريمة شرف أم مس شيطاني.. وثائق تكشف أسباب وفاة إسراء غريب

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:19 ص
سمر صالح
اهتمت الصحف الفلسطينية بنشر تفاصيل قصة إسراء غريب التي قتلها أهلها بمنتهي القسوة وبلا رحمة معللين ذلك بأن مقتلها جاء بسبب جريمة شرف وأحيان أخرى يزعموا أن الفتاة كانت تعاني من مس جن جعلها تقتل نفسها وتصرخ بشكل هيستري. 

وكشف تقرير طبي رسمي اليوم الأربعاء، أن سبب وفاة الفتاة إسراء غريب نجم عن مضاعفات نتيجة الإصابات المتعددة التي تعرضت لها.

ووفقا للتقرير، فإن غريب توفيت بسبب قصور حاد في الجهاز التنفسي نتيجة تجمع الهواء في المنصف والأنسجة تحت الجلد في الصدر نتيجة لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها.

وكانت قد اكدت وزارة العدل بأن اختصاصي الطب الشرعي في بيت لحم د. أشرف القاضي، قام بتسليم التقرير النهائي للطب العدلي، المُتعلق بإجراء الصفة التشريحية على جثة المتوفاة إسراء ناصر يوسف غريب إلى النيابة العامة، صاحبة الاختصاص في التحقيق وتحريك الدعوى العمومية.

وفي السياق، أعلنت النيابة العامة، مساء أمس عن عقد مؤتمر صحفي لعرض ما توصلت إليه من نتائج بملف الدعوى الخاص بالفتاة إسراء غريب وذلك يوم الخميس المقبل 12/9/2019 في تمام الساعة 10.00 ظهرًا في قاعة المؤتمرات الحكومية – وزارة الإعلام - رام الله.

وإسراء غريب هى فتاة فلسطينية خرجت مع خطيبها ونشرت فيديو لهم على انستجرام فقتلها أهلها بسبب ذلك وبعد مهاجمتهم من كبار المسئولين وشتى وسائل التواصل الاجتماعي اعموا أنها كانت تعاني من مس جن وهي من قتلت نفسها.

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