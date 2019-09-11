الصين تعلن قوائم السلع الأمريكية المعفاة من التعريفات الجمركية الإضافية

أعلنت الصين اليوم /الأربعاء/ المجموعة الأولى من قوائم البضائع الأمريكية التي ستستبعد من الجولة الأولى للتعريفات الجمركية الإضافية على المنتجات الأمريكية.

وذكرت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) - في بيان اليوم - أن الإعفاء سيكون ساري المفعول اعتبارا من 17 سبتمبر الجاري حتى 16 سبتمبر 2020.

وأضافت اللجنة أن الإعفاء يشمل قائمتين من السلع الأمريكية التي سبق فرض رسوم جمركية عليها في إطار تدابير مضادة للرسوم الأمريكية المفروضة بموجب المادة 301 ضد الصين.

وأوضحت أن القائمة الأولى تشمل 12 بندا بينها: الجمبري ووجبات الأسماك (للحيوانات) والمحفزات الطبية المستخدمة في علاج السرطان، مشيرة إلى أن الشركات ذات الصلة سيكون أمامها ستة أشهر لتقديم طلبات إلى لجنة التعريفات الجمركية لاسترداد الرسوم السابق تحصيلها منها.

وأشارت إلى أن القائمة الثانية تشمل أربعة بنود ستتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية ولكنها غير مؤهلة لاسترداد الرسوم سابق فرضها، وتتضمن نوعا من الحليب المستخدم في تغذية الحيوانات ومذيبات.

ونوهت اللجنة بأنها ستواصل العمل على الجولات التالية من الإعفاء وإصدار القوائم ذات الصلة في الوقت المناسب.

