ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

انا السبب في الجوازة دى .. على ربيع يهنئ أحمد فهمي و هنا الزاهد بحفل زفافهما

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:06 م
هنا الزاهد واحمد
هنا الزاهد واحمد فهمى
محمد بدران


نشر على ربيع عضو مسرح مصر ََ، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

الصورة تجمع هنا الزاهد وأحمد فهمي في حفل زفافهما، وعلق على ربيع عليها: "مبروك احلى فرح والله لما كانوا بيقولوا انى السبب في الجوازة دى كنت باخد الموضوع عادى بس امبارح في الفرح في الفرحة اللي شوفتها حسيت انى كنت سبب في حاجة حلوة قوى ربنا يباركلكم وبحفظكم".

يذكر أن أحمد وهنا احتفلا بزفافهما أمس بحضور عدد كبير من الأصدقاء ونجوم الفن، بعد عام من إعلان ارتباطهما.

وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل الزفاف، منهم أحمد حلمي، وأحمد عز، وعمرو يوسف، وروجينا، وأوس أوس، وماجد المصري، وكريم عبدالعزيز، وغيرهم، واحيا حماقي حفل الزفاف.



انا السبب في الجوازة دى .. على ربيع يهنئ أحمد فهمي و هنا الزاهد بحفل زفافهما

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل حفل زفافهما.. 5 مشاهد تلخص قصة حب هنا الزاهد واحمد فهمى

احمد فهمي وهنا الزاهد يشعلان السوشيال ميديا بحفل زفافهما ويتصدران تويتر

شاهد.. صور جديدة من حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

شاهد.. دخول اسطوري لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي في قاعة حفل الزفاف

هشام ماجد يوجه رسالة لـ احمد فهمي و هنا الزاهد.. شاهد

كان مجرد حلم.. شاهد أول ظهور لـ هنا الزاهد بعد حفل زفافها

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا .. حفل زفاف هنا الزاهد بحضور النجوم.. والجمهور يصدم محمد رمضان بعد ظهوره عاريا

غرامة على نفاد بنزين السيارة في الطريق العام بـ قانون المرور الجديد.. تعرف عليها

حجاب مكة محمد صلاح يثير الجدل على فيسبوك.. والإفتاء ترد

تراجع الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم

مين فينا الجان.. أحمد فتحى بصحبة عمرو يوسف

لن تصدق.. مسئول كبير بـ الشرق الأوسط جاسوس لـ إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف كواليس مراسم قرعة الدورى الممتاز

حكاية 200 عام من التاريخ في قصر محمد علي بشبرا الخيمة.. صور

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. طب القاهرة 621 والصيدلة 609 درجات