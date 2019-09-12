انا السبب في الجوازة دى .. على ربيع يهنئ أحمد فهمي و هنا الزاهد بحفل زفافهما

نشر على ربيع عضو مسرح مصر ََ، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".الصورة تجمع هنا الزاهد وأحمد فهمي في حفل زفافهما، وعلق على ربيع عليها: "مبروك احلى فرح والله لما كانوا بيقولوا انى السبب في الجوازة دى كنت باخد الموضوع عادى بس امبارح في الفرح في الفرحة اللي شوفتها حسيت انى كنت سبب في حاجة حلوة قوى ربنا يباركلكم وبحفظكم".يذكر أن أحمد وهنا احتفلا بزفافهما أمس بحضور عدد كبير من الأصدقاء ونجوم الفن، بعد عام من إعلان ارتباطهما.وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل الزفاف، منهم أحمد حلمي، وأحمد عز، وعمرو يوسف، وروجينا، وأوس أوس، وماجد المصري، وكريم عبدالعزيز، وغيرهم، واحيا حماقي حفل الزفاف.