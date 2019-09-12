نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. خفض الحد الأدنى لطلاب شمال سيناء بواقع 2 %



يأتي هذا ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لدعمه أبناء محافظة شمال سيناء والتخفيف عليهم.



وكشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن تجميع الرغبات يتم بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفريق عمل من كلية الهندسة بجامعة القاهرة.



وقال عامر، في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية، أن المرحلة التي تعقب تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية هي مرحلة الترشيح للكليات وتم ترشيح 97 الف طالبة وطالبة في عشر ساعات من استلام نتيجة تسجيل الرغبات.



وأشار إلى أن عدد الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية 116420، وعدد من سجلوا في الدورين الأول والثاني 97 الف طالب وطالبة، وتخلف عن التسجيل 19051.



وأوضح ان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية كالآتي:

علمي بنين: طب بنين القاهرة 621 درجة، طب بنين دمياط 618، طب بنين أسيوط 616، طب اسنان بنين القاهرة 615، طب اسنان بنين أسيوط 613، صيدلة بنين القاهرة 609، صيدلة بنين أسيوط 606.



علمي بنات:

طب بنات القاهرة 628، طب بنات دمياط 625، طب بنات أسيوط 622، طب اسنان بنات القاهرة 623، صيدلة بنات القاهرة 623.



الأدبي بنين: اللغات والترجمة دراسات إسلامية بالالمانية 559، قسم الترجمة الفورية 548، قسم دراسات إسلامية بالإنجليزية 533، دراسات إسلامية بالفرنسية 528.



الأدبي بنات: الحد الأدنى لكلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف بقسم الترجمة الفورية انجليزي 587، كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان قسم الترجمة الفورية 583.



أعلنت جامعة الأزهر عن موافقتها على تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض الحد الأدنى لطلاب محافظة شمال سيناء في القبول بتنسيق كليات الجامعة العام الجديد بواقع 2 في المائة.وأكدت الجامعة ان تطبيق هذا القرار يأتي تضامنا مع أبناء محافظة شمال سيناء نظرا للظروف التي تمر بها المحافظة.ومن المقرر أن يطبق هذا القرار في التنسيق الإلكتروني للعام الجديد بحيث تضاف لكل طالب 8،2 في المائة بمجموع كل طالب.