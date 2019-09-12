ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. خفض الحد الأدنى لطلاب شمال سيناء بواقع 2 %

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:11 م
نتيجة تنسيق الثانوية
نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019
محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر عن موافقتها على تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض الحد الأدنى لطلاب محافظة شمال سيناء في القبول بتنسيق كليات الجامعة العام الجديد بواقع 2 في المائة.

وأكدت الجامعة ان تطبيق هذا القرار يأتي تضامنا مع أبناء محافظة شمال سيناء نظرا للظروف التي تمر بها المحافظة.

ومن المقرر أن يطبق هذا القرار في التنسيق الإلكتروني للعام الجديد بحيث تضاف لكل طالب 8،2 في المائة بمجموع كل طالب.

يأتي هذا ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لدعمه أبناء محافظة شمال سيناء والتخفيف عليهم.

وكشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن تجميع الرغبات يتم بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفريق عمل من كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وقال عامر، في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية، أن المرحلة التي تعقب تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية هي مرحلة الترشيح للكليات وتم ترشيح 97 الف طالبة وطالبة في عشر ساعات من استلام نتيجة تسجيل الرغبات.

وأشار إلى أن عدد الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية 116420، وعدد من سجلوا في الدورين الأول والثاني 97 الف طالب وطالبة، وتخلف عن التسجيل 19051.

وأوضح ان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية كالآتي:
علمي بنين: طب بنين القاهرة 621 درجة، طب بنين دمياط 618، طب بنين أسيوط 616، طب اسنان بنين القاهرة 615، طب اسنان بنين أسيوط 613، صيدلة بنين القاهرة 609، صيدلة بنين أسيوط 606.

علمي بنات:
طب بنات القاهرة 628، طب بنات دمياط 625، طب بنات أسيوط 622، طب اسنان بنات القاهرة 623، صيدلة بنات القاهرة 623.

الأدبي بنين: اللغات والترجمة دراسات إسلامية بالالمانية 559، قسم الترجمة الفورية 548، قسم دراسات إسلامية بالإنجليزية 533، دراسات إسلامية بالفرنسية 528.

الأدبي بنات: الحد الأدنى لكلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف بقسم الترجمة الفورية انجليزي 587، كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان قسم الترجمة الفورية 583.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طب القاهرة 96.31%.. تنسيق كليات الأزهر للعلمي بنين وبنات العام الماضي

موجز التعليم.. تعرف على المؤشرات المبدئية لـ تنسيق 2019 ومقرات تظلمات طلاب الثانوية العامة

بالتفاصيل.. تعرف على الحدود الدنيا لكل كلية في تنسيق المرحلة الأولى 2019

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019.. الطب 98.4%.. والأسنان 98.29%.. والصيدلة 97.8%.. وسياسة واقتصاد 98%.. وإعلام 96%.. وألسن 96.2%

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. طب القاهرة 621 والصيدلة 609 درجات

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. ننشر نسب القبول بكليات القمة علمي بنين وبنات

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا .. حفل زفاف هنا الزاهد بحضور النجوم.. والجمهور يصدم محمد رمضان بعد ظهوره عاريا

رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. تعرف على النتيجة برقم الجلوس

على طريقة عمرو وردة.. فضيحة محمد النني على إنستجرام مع فتاة تركية.. صور

يا ساتر يارب.. أول رد فعل من سموحة بعد مواجهة الأهلي في الجولة الأولى بـ الدوري الجديد

شاهد | أحمد فهمي يحمل هنا الزاهد ويرقصان سلو

أسرار علاقة وفاء عامر بشقيقتها آيتن ولماذا طردتها من المنزل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف كواليس مراسم قرعة الدورى الممتاز

حكاية 200 عام من التاريخ في قصر محمد علي بشبرا الخيمة.. صور

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. طب القاهرة 621 والصيدلة 609 درجات