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رياضة

عدلي القيعي: الأهلي يستأنف ضد عقوبة هيندريك بالفيفا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:13 ص
عدلى القيعى مستشار
عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى
محمد رشاد
كشف عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى أن مجلس إدارة النادي سوف يقدم استئنافا ضد العقوبة الموقعة للاعب البرازيلى هيندريك خلال الأيام الماضية.

وأوضح القيعى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى أن مجلس إدارة النادى تريد معرفة حيثيات الحكم الذي أصدره مؤخرًا بالغرامة الموقعة على النادي وقدرها 990 ألف دولار، لمصلحة اللاعب البرازيلي هيندريك.

وأن الاتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا " غرم النادي الأهلي مبلغ قدرة 990 ألف دولار نظير عدم سداد مستحقات البرازيلي هندريك الذي تعاقد معه النادي أثناء تولي الإسباني جاريدو القيادة الفنية لفريق الكرة عام 2015 وثبت تواضع مستوى اللاعب الذي رحل بعد ثمانية أشهر من بداية التعاقد معه.

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