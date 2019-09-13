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توك شو

هنا الزاهد: 70% من الستات نكديين.. وممكن أقوم أضرب معجبة بفهمي لو حصل هذا الموقف.. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:28 ص
الفنانة هنا الزاهد
الفنانة هنا الزاهد
قسم التوك شو
قالت الفنانة هنا الزاهد إن هناك العديد من السيدات "نكديين" كما أن هناك البعض الآخر "فرفوش" على حسب تعبيرها، موضحة أن بعض السيدات يمكنهن أن يفتعلن المشاكل لأنهن "ستات نكدية" على حد تعبيرها.

وعن رد فعلها في حالة أن اقتربت أحد المعجبات من زوجها الفنان أحمد فهمي، قالت خلال استضافتها في برنامج "أنا وبنتي" المذاع عبر فضائية "on e": "لن أقبل بذلك، أنا ممكن أقوم أضرب معجبة بفهمي لو تجاوزت أو تعاملت معاه بشكل ميعجبنيش".

وعن شخصية زوجها الفنان أحمد فهمي، قالت "الزاهد" إن زوجها يغضب من أشياء بسيطة، مضيفة: "أحمد بيزعل من حاجات تافهة ماينفعش أقولها عشان الناس ماتضحكش عليه".

يذكر أن هنا الزاهد وأحمد فهمي قد احتفلا بزواجهما مساء يوم الأربعاء في حفل حضره عدد كبير من الفنانين واستمر حتى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس.

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