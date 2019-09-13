كليب Don’t call me angel لـ مايلي سايرس واريانا غراندي يحقق 4.5 مليون مشاهدة في ساعات .. فيديو

حقق كليب don’t call me angel للمغنية الأمريكية مايلي سايرس ، اريانا غراندي، و لانا ديل ري 4.5 مليون مشاهدة بعد مرور ساعات على طرحها بموقع يوتيوب.



وتصدرت الأغنية أيضا لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بهاشتاج يحمل اسمها.



وكانت اريانا غراندي حققت نجاحات كبيرة على مدار الأشهر الماضية بالأغنيات السينجل التي كانت تطرحها منها Thank you next وbreak up with your Girl friend im bored.



أما عن مايلي سايرس فهو أول عمل فني لها بعد انفصالها عن زوجها الممثل الأسترالي ليام هيسمورث، بعدما اتهمته بالخيانة الزوجية.

