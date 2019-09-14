استعدادات مكثفة بأسوان لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى النصف الثانى من العام القادم ..صور





وهناك العديد من الخطوات والإجراءات التى من المفترض تنفذها الأسرة للإستفادة من خدمة النظام الجديد والتى تبدأ بعمل الفحص الطبى الشامل للفرد وأسرته بالمجان بأقرب وحدة أو مركز صحة أسرة ، ثم يتم فتح ملف عائلى والتعرف على طبيب الأسرة الخاص بها ، يعقبه تسجيل بيانات الفرد وأفراد أسرته على قاعدة البيانات حتى يمكنه وأسرته التردد على الوحدة .



ويتم عقب ذلك متابعة الحالات من خلال طبيب الأسرة الخاص بها فى الوحدة الصحية التابع لها ، وفى حالة الحجز بالمستشفى أو إجراء أى فحوصات طبية متقدمة أو إجراء عملية جراحية سيتم تحويل الحالة للمستشفى حسب حالتها الطبية ، وبعد ذلك لو كان هناك إحتياج للكشف الطبى للفرد أو أحد أفراد أسرته فى أى وقت سيكون الإتصال بالكول سنتر ، ويتم حجز ميعاد لعدم الإنتظار ، وتتجه الحالة إلى الوحدة الصحية للحصول على الخدمة الطبية بكل سهولة .



تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان استعداداتها المكثفة لوضع الخطط الأولية لتنفيذ وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.وفى هذا الصدد يستعرض "صدى البلد" فى السطور التالية ما يتم من جهود للاستعداد الجيد والمتكامل لتطبيق هذه المنظومة الجديدة حيث أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان أنه من المفترض البدء فى تنفيذه بمحافظة أسوان خلال النصف الثانى من عام 2020 والذى تسعى وزارة الصحة من خلاله أن يحصل كل مواطن سيحصل على أفضل خدمة صحية بأقل تكلفة .وقال إيهاب حنفى أن مشروع التأمين الصحى سيحقق العديد من النتائج الإيجابية للمواطنين عند تنفيذه فى الفترة القادمة بنطاق محافظة أسوان مثلما تشهد المحافظات التى يتم تطبيق المنظومة الجديدة لمشروع التأمين الصحى الشامل بها حاليًا .وفى نفس السياق تعقد إدارة الجودة بمديرية الشئون الصحية بأسوان اجتماعات متتالية مع فرق الجودة بالإدارات الصحية على مستوى المحافظة لتجهيز اعتمادات الوحدات لمشروع التأمين الصحي الشامل .وقد أشار الدكتور يوسف يعقوب مدير إدارة الجودة بمديرية الشئون الصحية بأن هذه الإجتماعات تقام بشكل دورى لمتابعة أحدث المستجدات واستكمال الإجراءات والرؤى المختلفة لإنجاح المنظومة الجديدة بإذن الله عند تطبيقها على الوجه الأكمل .والجدير بالذكر أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ستساهم فى تنفيذ قانون واحد ينظم جميع أعمال التأمين الصحى الشامل ، وكذا حرية المؤمن عليه فى الإختياريين مقدمى الخدمة الطبية ، وفصل تمويل الخدمة عن تقديمها والرقابة عليها ، كما يقوم أيضًا على نظام طب الأسرة ، ووحدة التغطية فيه هى الأسرة ، وتحديد نظام رقابى لضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة ، ليكون ثمار التأمين الصحى الشامل الجديد باعتباره نظام صحى تكافلى هو ضمان تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة عالية وفقًا لمعايير قومية لكل المواطنين دون تفرقة أو تمييز.