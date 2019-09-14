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رياضة

مرجان: الأهلي يكريم 124 بطلًا بـ فرع مدينة نصر الإثنين

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:50 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يقيم مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب حفل تكريم للعديد من أبطال النادي الذين حققوا إنجازات عربية وإفريقية وعالمية مع النادي أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة.

وقام رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بترشيح 124 بطلا من أبناء الأهلي لتكريمهم في الحفل المقرر إقامته يوم الاثنين المقبل بفرع النادي بمدينة نصر.

وقال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي إن الحفل سيقام في تمام الساعة السابعة مساء الاثنين بفرع الأهلي بمدينة نصر؛ انطلاقا من اهتمام مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بكل المواهب في جميع الألعاب.

ويأتي هذا التكريم لتأكيد سياسة مجلس الإدارة في دعم وتكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات؛ سواء على المستوى العربي أو الإفريقي أو العالمي مع النادي أو المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين في النادي لبذل الجهد وتحقيق الانتصارات والألقاب التي من شأنها إعلاء اسم النادي.

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