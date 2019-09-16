حريق أرامكو.. عبد المهدي: أمريكا قدمت دليل براءة العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم، الاثنين، مجددا عدم صلة بلاده بالهجوم الإرهابي الذي ضرب مصفاتي النفط التابعتين لشركة أرمكو في المملكة العربية السعودية، أول أمس "السبت".



وكشف عبد المهدي، وفقا لبيان صدر اليوم "الاثنين" عن مكتبه الإعلامي، عن تلقيه اتصالا هاتفيا، مساء أمس، من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أكد له فيه أن المعلومات الأمريكية كشفت عن عدم استخدام الأراضي العراقية في تنفيذ الهجوم على منشآت النفط في السعودية.



وشدد رئيس الحكومة العراقية وفقا للبيان على أن «الحفاظ على أمن واستقرار العراق هي مهمته، وتجنب أي خطوة للتصعيد، مؤكدا أن بغداد تلعب دورا إيجابيا لتفكيك الأزمات والصراعات التي تعيشها المنطقة وتجنب شبح الحرب».



ونفت الحكومة العراقية ما تردد أمس "الأحد" عن أن الطائرات التي استخدمت في شن هجوم بقيق وخريص بالمنطقة الشرقية في السعودية استخدمت مجال الدولة الجوي لتوجيه ضربة إلى عملاق النفط في المملكة العربية السعودية.