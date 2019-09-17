أرتفاع نسبة التصويت بين عرب إسرائيل يقلق نتنياهو.. تفاصيل

نشر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في صفحته في "فيسبوك" اليوم، الثلاثاء، مقطع فيديو عنصري ضد المواطنين العرب، وقال إن "العرب يهرولون إلى صناديق الاقتراع ويتم نقل العرب بالحافلات إلى صناديق الاقتراع".



وتابع نتنياهو، الذي يخشى خسارة الانتخابات ومواجهة محاكمة على خلفية تهم فساد خطيرة ضدهن يتوقع أن توصله إلى السجن، أنه "توجد نسب تصويت عالية في مدن اليسار، وتوجد نسب تصويت متدنية في مدن الليكود.



واعتبر أنه "على الليكود أن يكون حزبا كبيرا. وقد حاربت من أجلكم سنوات طويلة. وتعالوا نحارب معا الآن".



وواصل نتنياهو نزع شرعية المواطنين العرب، خلال اجتماع طارئ لليكود، قائلا إن "القائمة المشتركة ستصل إلى 15 نائبا".



وانتهك نتنياهو القانون وتعليمات رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر بشكل سافر، اليوم، عندما أجريت معه مقابلة في الإذاعة اليمينية "جالي يسرائيل" ويمنع البند 129 من قانون الانتخابات الدعاية الانتخابية بدءا من الساعة السابعة مساء عشية يوم الانتخاب.



ومارس نتنياهو الدعاية الانتخابية خلال المقابلة وقال "أدعو جميع ناخبي الليكود – عليكم الخروج والتصويت م ح ل" وهي أحرف بطاقة التصويت لليكود.

