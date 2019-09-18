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فن

تركي ال الشيخ يطلب فنانة مصرية للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني للسعودية.. ورد غير متوقع منها

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:53 ص
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
منار نور
دعا تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الفنانة المصرية أنغام، لمشاركتها فى إحياء حفل من حفلات اليوم الوطني السعودي. 

وكتب تركى ال الشيخ من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "فينك ماشاركتيش معانا".

لترد "أنغام" عليه، فى أقل من نص ساعة، قائلة: "أنا معاك طبعًا، ده تشريف ليا". 

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، في تاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، والذي قضى بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية.

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