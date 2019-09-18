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محافظات

بسبب التقصير والتقاعس.. إحالة عدد من المسئولين بدكرنس للتحقيق

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:59 م
احالة عدد من المسئولين
احالة عدد من المسئولين بدكرنس للتحقيق
همت الحسينى
احال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عددا من المسئولين بمركز ومدينة دكرنس للتحقيق بالشؤون القانونية بالمحافظة بسبب التقصير والتقاعس.

حيث قرر شاروبيم إحالة مدير إدارة النظافة بدكرنس للتحقيق لسوء حالتها ووجود تجمعات قمامة بمداخل عدد من القرى ووجود تراكمات قمامة مشتعلة مقابل قرية ميت شرف،وعدم غلق المقلب القديم.

وقرر شاروبيم إحالة مسئول القسم الهندسي للتحقيق لقيام أحد المواطنين بالهدم دون وجود ترخيص أو تحرير محضر وعدم ترك المسافة القانونية لحرم الجار وزيادة البروز في سقف الدور الأرضي والأول العلوي.

كما قرر إحالة مدير المواقف لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد رسوم الكارتة ووجود متأخرات بالرسوم بمبلغ 13 ألفا و900 جنيه، وإحالة مدير الإشغالات لوجود شاشة إعلانات بجوار المستشفى دون ترخيص .

وكلف رئيس مركز ومدينة دكرنس بتكثيف أعمال النظافة بنطاق المركز والتنسيق مع مركز الشرطة لرفع كافة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل رسوم الكارتة المتأخرة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية.

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