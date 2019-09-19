على أنغام أغنية قمر.. هايدى موسى تثير الجدل بارتدائها الحجاب ..فيديو

فاجأت المطربة هايدى موسى جمهورها بمقطع فيديو تظهر فيه مرتدية الحجاب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





وظهرت هايدى موسى فى الفيديو وهى تغني أغنية "قمر" للمنشد مصطفى عاطف، وهو ما أثار جدلا واسعا بين جمهورها ومتابعيها الذين علقوا متسائلين عن حقيقة ارتدائها الحجاب ومتمنين لها ارتداءه.





وكتبت هايدى موسى على الفيديو، تعليقًا "وكف المصطفى كالورد نادي.. وعطرها يبقى اذا مست أيادي.. اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد".





يذكر أن هايدى موسى من المقرر أن تحيي حفلًا غنائيًا فى المعهد العالى للموسيقى خلال الأيام المقبلة.