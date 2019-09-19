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توك شو

ندى بسيوني: لتلك الأسباب تحصل المسلسلات التركية على شعبية كبيرة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:51 م
ندي بسيوني
ندي بسيوني
قسم التوك شو
قالت الفنانة ندي بسيوني، إن الجمهور المصري يشعر بالاستياء من كثرة الأفلام والأعمال الدرامية العنيفة، لافتة إلي نجاح أي عمل فني اجتماعي يطرح في مصر، والذي يعد سبب نجاح المسلسلات التركية في مصر وحصولها علي شعبية جماهيرية كبيرة.

وأضافت، "ندي" خلال لقاء تليفزيوني في برنامج "فنجان قهوة" مع الإعلامي أحمد مجدي، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الأعمال الفنية التركية تقدم أفكارا اجتماعية درامية رائعة، فضلا عن الإضاءة والجودة الفنية، مؤكدة "أن الناس عايزة تشوف الجمال".

وتابعت، أن جمالها لم يحصرها في أدوار رومانسية أو ثرية فقط مثل "هوانم جاردن سيتي"، ولكنها أدت الكثير من الأدوار كونها من الطبقة المتوسطة، كما أدت دور خادمة في "غريب الدار".

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