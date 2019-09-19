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أخبار العالم

الجبير: استهداف المنشأت النفطية السعودية اعتداء على العالم أجمع

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:44 م
عادل الجبير
عادل الجبير
شريف سيد
أكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير أن الهجمات التي تعرضت لها منشأت نفطية سعودية، اعتداء على العالم كله.

وكتب الجبير في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءً على المملكة فقط بل يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف امدادات الطاقة للأسواق الدولية".

وأضاف: "يعتبر هذا الاعتداء الآثم امتدادًا لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفًا صارمًا تجاه سلوكيات إيران الإجرامية".

وتابع: "التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة".

كانت السعودية نشرت أدلة على تنفيذ إيران للهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية بالمملكة.

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