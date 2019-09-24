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أخبار العالم

استغرق أكثر من 90 دقيقة.. تفاصيل لقاء ماكرون وروحاني

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:22 ص
الرئيس الفرنسي، إيمانويل
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون يلتقي الرئيس الإيراني
رويترز
ذكر مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في بيان أن ماكرون قال لنظيره الإيراني حسن روحاني إن الطريق نحو تقليل التوتر في المنطقة يزداد صعوبة وان الوقت حان لإيران كي تساعد في نزع فتيل الأزمة.

وأجرى ماكرون مباحثات مع روحاني، أمس الاثنين، استغرقت أكثر من 90 دقيقة وذلك بعد وقت قصير من توجيه ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتهاما مباشرا لإيران بالضلوع في الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين يوم 14 سبتمبر.

ونقل البيان عن ماكرون قوله "في الموقف الراهن، بات طريق وقف التصعيد ضيقا، ولكن له أهمية عن أي وقت مضى، وقد حان الوقت أمام إيران كي تتخذ (هذا الطريق)" مضيفا أن من الضروري بدء حوار بشأن قضايا أمن المنطقة.

وقال المتحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة علي رضا مير يوسفي في تغريدة على تويتر "بحث الجانبان سبل إنقاذ الاتفاق (النووي) الإيراني، والعلاقات الثنائية، ومبادرة الرئيس روحاني الجديدة للمنطقة: ’الأمل’".

ومن المقرر أن يجتمع ماكرون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لبحث الملف الإيراني.

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