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أخبار العالم

بناء على قرار المحكمة العليا.. مجلس العموم البريطاني يعلن استئناف جلساته اعتبارا من الغد

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:27 م
مجلس العموم البريطاني
مجلس العموم البريطاني يعلن استئناف جلساته اعتبارا من الغد
دعاء أبوهشيمة
أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو، اليوم الثلاثاء، استئناف جلسات البرلمان، غدا الأربعاء، بعد أن أبطلت المحكمة العليا قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق أعماله باعتباره غير قانوني، بحسب ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

وقال بيركو للصحافيين أمام البرلمان "أمرت سلطات مجلس النواب باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن يجتمع مجلس العموم غدًا عند الساعة 11:30 صباحًا" (10:30 توقيت جرينتش).

وفي وقت سابق من اليوم، قضت محكمة المملكة المتحدة العليا بأن رئيس الوزراء البريطاني تصرف بصورة غير قانونية عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق عمل البرلمان قبل أسابيع من خروج البلاد المزمع من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنه كان يجب عدم تعطيل عمل الهيئة التشريعية.

وقالت بريندا هيل، رئيسة المحكمة العليا: "قرار نصح جلالتها بتعطيل البرلمان كان غير قانوني لأن له تأثير إحباط عمل البرلمان أو منعه من القيام بوظائفه التشريعية دون مبرر معقول".

ويعني ذلك عودة البرلمان إلى الاجتماع، كما يثير بدون شك تساؤلات إزاء طلب جونسون من الملكة إليزابيث الثانية تعليق البرلمان.

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